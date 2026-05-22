Bronzetti qualificazione a Parigi da batticuore | salva tre match point poi Zavatska si arrende

L'azzurra ha affrontato un match intenso, salvando tre match point durante la partita. Dopo una rimonta emozionante, l'avversaria ucraina si è ritirata a causa di crampi. La giocatrice riminese, così, ha conquistato la qualificazione a Parigi. Con questa vittoria, si è unita a un'altra italiana nel torneo. La partita si è conclusa con il ritiro dell'avversaria, lasciando spazio alla celebrazione della qualificazione.

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Saranno tre le italiane nel tabellone principale del Roland Garros. A Jasmine Paolini, n.13 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto, va infatti ad aggiungersi Lucia Bronzetti. La riminese approfitta del ritiro di Katarina Zavatska sul punteggio di 3-6 7-6(4) 3-0 in suo favore. L'ucraina alza bandiera bianca a causa dei crampi, che l'hanno ridotta quasi a terra. Ma ciò non toglie nulla a quella che è una vera e propria impresa di Bronzetti, capace di annullare tre match point nel secondo set, anche grazie alla sua maggiore resistenza e abitudine alle partite lunghe, che le permetterà di giocare per il quinto anno di fila nel main draw del Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bronzetti, qualificazione a Parigi da batticuore: salva tre match point, poi Zavatska si arrende ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner è un robot! Salva tre set point e poi vince così con FonsecaProva di forza di Jannik Sinner, che batte Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con un doppio 7-6. Leggi anche: Rrahmani: “Dobbiamo chiudere a Pisa la qualificazione Champions, è un match-point”