Rrahmani ha dichiarato che la partita contro Pisa rappresenta un’occasione importante per ottenere la qualificazione alla Champions League, definendola un match-point. Durante un'intervista a Radio Crc, ha affermato che il suo nuovo domicilio non è più in Kosovo, ma a Napoli. Ha inoltre menzionato alcuni compagni di squadra che trova difficili da marcare, citando in particolare due calciatori. La sfida si avvicina e le parole dell’argentino si concentrano sulla necessità di vincere per assicurarsi l’obiettivo stagionale.

Rrahmani a Radio Crc: “La mia prima casa non è più in Kosovo, ma a Napoli. Compagni difficili da marcare? Direi Giovane e Alisson. Contro il Pisa un match point da sfruttare”. Il calciatore del Napoli, Amir Rrahmani (che ha rinnovato fino al 2029), è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro. Di seguito le sue parole: “Dopo tanti anni a Napoli posso dire che la mia prima casa non è più in Kosovo, ma è qui. Obiettivo 300 presenze? Più ne faccio meglio è, per la società e per me, perché vuol dire che ne sono capace. La partita contro il Pisa è molto importante, sappiamo che servono 3 punti per conquistare la Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani: “Dobbiamo chiudere a Pisa la qualificazione Champions, è un match-point”

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