Sinner è un robot! Salva tre set point e poi vince così con Fonseca
Jannik Sinner ha affrontato Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, vincendo con un punteggio di 7-6, 7-6. Durante il match, Sinner ha salvato tre set point prima di ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha conquistato il passaggio del turno dopo due set molto combattuti.
Prova di forza di Jannik Sinner, che batte Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con un doppio 7-6. Il primo scontro tra il fenomeno azzurro e il giovane talento brasiliano ha dato spettacolo, ma alla fine a spuntarla è stato il numero due del mondo. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
