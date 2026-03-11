Sinner è un robot! Salva tre set point e poi vince così con Fonseca

Jannik Sinner ha affrontato Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, vincendo con un punteggio di 7-6, 7-6. Durante il match, Sinner ha salvato tre set point prima di ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha conquistato il passaggio del turno dopo due set molto combattuti.