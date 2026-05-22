Brompton G Line | la pieghevole elettrica che sfida il gravel a Roma

Una nuova bicicletta elettrica compatta e pieghevole sta attirando l’attenzione di chi si sposta a Roma, soprattutto per le sue caratteristiche di design e funzionalità. La Brompton G Line, con ruote da 20 pollici e telaio in acciaio, si presenta come un’alternativa ai mezzi tradizionali, affrontando le superfici cittadine e i percorsi gravel. Le domande principali riguardano come questa bicicletta affronti il basolato romano e quale sia l’impatto del peso del telaio sulle sue prestazioni quotidiane.

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? Domande chiave Come affronta il basolato romano con le ruote da 20 pollici?. Quanto incide il peso del telaio in acciaio sulla praticità?. Perché i regolamenti romani bloccano l'uso della bici sui mezzi pubblici?. Come cambia l'intermodalità urbana con una pieghevole di tipo gravel?.? In Breve Batteria da 345 Wh con autonomia dichiarata fino a 90 km.. Freni idraulici Tektro con rotori da 140 mm anteriori e 160 mm posteriori.. Tre taglie disponibili S, M, L per altezze tra 152 e 198 cm.. Regolamenti romani vietano l'accesso a bus, tram e metropolitane per e-bike.. Le strade di Roma, tra il basolato dell’Appia Antica e l’asfalto irregolare della città, hanno ospitato il test della nuova Brompton Electric G Line, una bicicletta pieghevole con caratteristiche gravel. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brompton G Line: la pieghevole elettrica che sfida il gravel a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Is Brompton G Line the Best Folding E-Bike Sullo stesso argomento Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold Ioniq 6 lancia N Line. L’elettrica dei sognidi Francesco Forni Fuori dal coro, Ioniq 6 rappresenta l’antitesi del compromesso estetico, forte di una identità da gran turismo elettrica capace di... Brompton's new G Line could be the most capable folding bike everAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Recognisable as a Brompton at first glance: the new G-Line with familiar frame geometry, but on 20-inch wheels. Stefan Weissenborn ... yahoo.com Brompton G Line Folding Gravel Bikes Hit American Shores, For Packable US AdventuresAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Brompton G Line in the USA steel adventure-ready 20 Brompton’s first-ever compact folding bike with 20? wheels debuted last fall, ... yahoo.com