Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold Wide, il suo nuovo telefono pieghevole che si rivolge direttamente ai clienti interessati a dispositivi innovativi. Secondo le anticipazioni di Digital Chat Station, il modello sarà dotato di un grande schermo pieghevole e si propone come una risposta ai dispositivi di Apple. La produzione sembra essere già in fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita.

Samsung non vuole più aspettare e punta direttamente a Cupertino. L’ultima indiscrezione, riportata dal noto leaker cinese Digital Chat Station, svela i primi dettagli del Galaxy Z Fold Wide, il nuovo pieghevole pensato per competere con l’iPhone Fold di Apple. Il Galaxy Z Fold Wide adotterà un display pieghevole da 7,6 pollici, leggermente inferiore agli otto pollici previsti per il Galaxy Fold 7. L’obiettivo è ottenere una migliore ergonomia, così da trasformare lo smartphone, una volta aperto, in un piccolo tablet, in linea con la strategia di Apple. Sotto la scocca, Samsung punterebbe sul chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo stesso previsto per il Galaxy S26 Ultra. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold

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