Ioniq 6 lancia N Line L’elettrica dei sogni
Ioniq 6 presenta la versione N Line, confermando il suo ruolo di berlina elettrica dal carattere deciso. La vettura si distingue per un design che unisce linee sportive a dettagli eleganti, mantenendo un forte legame con le radici stilistiche di partenza. La versione N Line si rivolge agli appassionati di auto che cercano prestazioni e stile senza compromessi.
di Francesco Forni Fuori dal coro, Ioniq 6 rappresenta l’antitesi del compromesso estetico, forte di una identità da gran turismo elettrica capace di evolvere senza smarrire le radici stilistiche. Hyundai dopo tre anni aggiorna la grande berlina introducendo la variante N Line per accontentare i guidatori in cerca di emozioni alla vista e alla guida. Lo sguardo muta grazie ai gruppi ottici anteriori assottigliati disposti su due livelli distinti che conferiscono una presenza stradale solida e grintosa alla vettura. I paraurti ridisegnati aggiungono 7,5 centimetri alla lunghezza del corpo dell’auto mentre le minigonne laterali slanciano la sagoma ispirata al prototipo da corsa RN22e. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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