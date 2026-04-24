Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026 | un’esplosione di fiori cultura e tradizioni
Arezzo, 24 aprile 2026 – . Con l’arrivo della primavera, Castiglion Fiorentino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Un borgo “in fiore” pronto ad accogliere la primavera appena iniziata. Il Maggio Castiglionese 2026 prende il via sotto il segno della rinascita, celebrato con un suggestivo allestimento floreale che adorna le piazze del borgo, simboleggiando l’inizio di una stagione densa di appuntamenti imperdibili. L’allestimento floreale di quest’anno non è solo una decorazione, ma un invito a riscoprire la bellezza del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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