Brindisi | fondi dalle energie rinnovabili per strade e reti digitali

A Brindisi sono stati assegnati 327 mila euro provenienti da fondi destinati alle energie rinnovabili, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture cittadine. Le risorse saranno impiegate per interventi sul recupero di alcune strade nel centro storico e per potenziare le reti digitali della zona. Restano da chiarire i dettagli specifici sull’utilizzo di questi fondi e le aree che beneficeranno degli interventi, mentre le decisioni sono state prese durante un’assemblea comunale.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 327 mila euro per le reti digitali?. Quali strade del centro storico riceveranno i fondi per il recupero?. Chi finanzierà concretamente la messa in sicurezza della viabilità urbana?. Come influirà il gemellaggio con Roma sulla Via Appia di Brindisi?.? In Breve Ffk Spv2 srl stanzia 139.427,68 euro per la viabilità del centro storico.. Rwe Renewables Italia srl finanzierà 327 mila euro per le reti tecnologiche.. Manifestazione al Parco del Cillarese il 24 maggio per la Via Appia.. Palio Urbano di Sant'Elia previsto tra il 23 e il 31 maggio 2026.. La Giunta di Brindisi ha approvato giovedì 21 maggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fervo scommette sulla transizione e le energie rinnovabiliFervo, azienda italiana attiva nei servizi tecnici ed energetici con sede principale a Nova Milanese, ha acquisito BayWa r. Spagna, l’esempio di come le energie rinnovabili facciano la differenzaNello scenario economico e geopolitico attuale i problemi, dapprima meno visibili, con lo scoppio della guerra in Medio Oriente sembrano riaffiorare... Ascensore panoramico al Casale: ci sono i fondi, via al progetto. Come saràVa avanti il progetto dell’ascensore panoramico al quartiere Casale di Brindisi, 400mila euro dei 5 milioni assegnati al Comune per la messa in sicurezza degli edifici e ... quotidianodipuglia.it Brindisi, dalla Regione i fondi per completare il polo universitario nell’ex MarconiSi moltiplicano i progetti di rigenerazione di spazi e immobili comunali. Tre delibere di giunta delle scorse ore accendono un faro sul Molo Catene, sull’ex convento Santa Chiara e sull’ex istituto ... lagazzettadelmezzogiorno.it