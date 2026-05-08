Fervo scommette sulla transizione e le energie rinnovabili
Fervo, azienda italiana specializzata in servizi tecnici ed energetici con sede a Nova Milanese, ha annunciato l'acquisizione di BayWa r. L'operazione mira a rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione verso le fonti di energia sostenibile e le strategie di sviluppo legate alla sostenibilità ambientale.
Fervo, azienda italiana attiva nei servizi tecnici ed energetici con sede principale a Nova Milanese, ha acquisito BayWa r.e. Power Solutions, la divisione italiana del gruppo tedesco BayWa r.e. specializzata negli impianti fotovoltaici. L’operazione rientra nel piano di crescita del gruppo, che punta a raggiungere 100 milioni di euro di ricavi entro il 2026, fortificando le competenze nel fotovoltaico per il segmento industriale. "Grazie a questa acquisizione – commenta Alessandro Belloni, Ceo di Fervo – rafforziamo in modo strutturale il nostro posizionamento nell’energia, che richiede un approccio sempre più integrato tra sviluppo degli impianti, servizi e gestione dei dati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Spagna, l’esempio di come le energie rinnovabili facciano la differenzaNello scenario economico e geopolitico attuale i problemi, dapprima meno visibili, con lo scoppio della guerra in Medio Oriente sembrano riaffiorare...
Il patto green Politecnico-A2A: luce in ateneo con le energie rinnovabiliMilano, 10 aprile 2026 – Accordo A2A-Politecnico di Milano, energia verde all’università.