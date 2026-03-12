Spagna l’esempio di come le energie rinnovabili facciano la differenza

In Spagna, le energie rinnovabili stanno avendo un ruolo crescente nel settore energetico. Il paese ha investito in nuove infrastrutture e impianti per la produzione di energia pulita, puntando a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Questi sviluppi sono stati confermati dai dati recenti, che mostrano un aumento significativo della produzione di energia da fonti rinnovabili nel paese.

Nello scenario economico e geopolitico attuale i problemi, dapprima meno visibili, con lo scoppio della guerra in Medio Oriente sembrano riaffiorare in simultanea. Era noto che l’instabilità legata alla forte dipendenza dalle energie non rinnovabili avrebbero chiesto il conto in futuro non solo in termini ambientali, ma anche economici. È quello che sta accadendo adesso dopo l’attacco da parte di USA e Israele contro l’Iran e l’ Italia è uno dei Paesi che si avvicina alla recessione. Chi invece, attraverso la lungimiranza e l’impiego di energie rinnovabili non si mostra soggetta al rincaro, è proprio la Spagna. La Spagna è stata lungimirante con le energie rinnovabili (ma i risultati si vedono). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

