Gli ambientalisti hanno chiesto di sospendere il deposito di GNL gestito da Edison nel porto di Brindisi. Recentemente, il parere tecnico sull’impianto è stato modificato senza spiegazioni chiare. La decisione dell’Ente Portuale di approvare il deposito è stata presa dopo questa revisione, ma ancora non sono stati resi pubblici i motivi del cambio di valutazione. La richiesta di blocco arriva anche in seguito a questa variazione improvvisa del parere tecnico.

? Punti chiave Perché il parere tecnico sulla Brundisium è cambiato improvvisamente?. Chi ha influenzato le decisioni dell'Ente Portuale sul deposito?. Come influirà il nuovo impianto sulla logistica del porto?. Quali infrastrutture esistenti sono state ignorate per il progetto Edison?.? In Breve Battaglia ambientale durata otto anni contro il deposito GNL di Edison.. Legambiente, WWF, Italia Nostra e altre sigle contestano l'area Costa Morena Est.. Dubbi su cambio parere tecnico Ente Portuale per Brundisium SpA.. Richiesta intervento AdSPMAM per rivedere concessioni e nulla osta rilasciati.. Le associazioni ambientaliste di Brindisi chiedono l’immediata revoca dei permessi concessi a Edison SpA per il deposito di GNL presso la banchina di Costa Morena Est, dopo otto anni di battaglie sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi: ambientalisti chiedono il stop al deposito GNL di Edison

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