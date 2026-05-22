Il difensore della Juventus ha dichiarato di conoscere bene il significato di un derby per i tifosi del Torino, soprattutto in una partita decisiva come quella dell’ultima giornata. Ha aggiunto che la squadra deve vincere l’incontro. La sua intervista, rilasciata al podcast Futebol do Mundo di ESPN Brasile, ha toccato anche aspetti legati alla crescita personale, alle ambizioni e alle prospettive future.

di Andrea Bargione Il difensore della Juve Bremer si è raccontato al podcast Futebol do Mundo di ESPN Brasile, soffermandosi su crescita personale, ambizioni e prospettive. Gleison Bremer si considera oggi un difensore più maturo e completo rispetto a quattro anni fa, quando prese parte al suo primo Mondiale in Qatar. Una crescita che gli è valsa la nuova convocazione di Carlo Ancelotti per la rassegna iridata che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Il centrale della Juventus, squalificato per l’ultima giornata di Serie A e quindi assente nel derby di Torino, ha raccontato sensazioni e ambizioni in vista del torneo durante un intervento al podcast Futebol do Mundo di ESPN Brasile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer: «Ho giocato nel Torino e so cosa significa un derby per loro, soprattutto all’ultima giornata. Dobbiamo vincere la partita»

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