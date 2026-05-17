Bremer salterà Torino Juve all’ultima giornata di campionato | ammonizione pesante contro la Fiorentina

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, il difensore brasiliano non sarà in campo contro la Juventus a causa di un cartellino giallo ricevuto durante la partita contro la Fiorentina. L'ammonizione, considerata grave, impedirà al giocatore di partecipare alla sfida tra le due squadre torinesi. La sua assenza influenzerà la formazione e le strategie previste per l'incontro finale del torneo. Nessun altro dettaglio sui motivi dell'ammonizione è stato comunicato al momento.

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di Luca Fioretti Bremer salterà Torino Juve, il centrale brasiliano rimedia un cartellino pesante nel match odierno che gli costerà la stracittadina torinese. Un brutto colpo per la retroguardia di Spalletti  proprio sul finire della prima frazione di gioco. Al minuto 44 della sfida casalinga contro la Fiorentina, Gleison Bremer è stato sanzionato con un cartellino giallo dal direttore di gara. Il  difensore brasiliano  ha commesso un intervento ruvido nel tentativo di fermare una ripartenza avversaria, costringendo l’arbitro a estrarre il provvedimento disciplinare. Si tratta di un’ammonizione pesantissima per l’economia della squadra, arrivata in un momento di massima tensione agonistica mentre i padroni di casa si trovano ancora a inseguire il punteggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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