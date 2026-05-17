Bremer salterà Torino Juve all’ultima giornata di campionato | ammonizione pesante contro la Fiorentina

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, il difensore brasiliano non sarà in campo contro la Juventus a causa di un cartellino giallo ricevuto durante la partita contro la Fiorentina. L'ammonizione, considerata grave, impedirà al giocatore di partecipare alla sfida tra le due squadre torinesi. La sua assenza influenzerà la formazione e le strategie previste per l'incontro finale del torneo. Nessun altro dettaglio sui motivi dell'ammonizione è stato comunicato al momento.

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