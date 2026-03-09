Dopo il derby tra Milan e Inter, il centrocampista rossonero ha detto di aver giocato nonostante il dolore e di aver voluto comunque conquistare la vittoria. Ha spiegato che in difesa si è impegnato al massimo, cercando di contribuire alla squadra nonostante le difficoltà fisiche. La sua testimonianza si è concentrata sulle sue sensazioni durante la partita e sull’impegno dimostrato in campo.

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni fisiche: «Sto bene. Abbiamo vinto, sono molto felice. Ho giocato sul dolore, niente da dire. Volevo vincere questo derby, abbiamo vinto bene e siamo tutti soddisfatti». Sul Milan che gioca da squadra: «Adesso nel calcio bisogna difendere in undici, altrimenti diventa difficile. Su questo anche Rafa ha fatto molto bene, ci ha dato una mano. Anche Chris davanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rabiot dopo Milan-Inter: "Ho giocato il derby sul dolore, volevo vincere. In difesa …"

