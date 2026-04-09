Maguire afferma di essere ancora uno dei migliori difensori al mondo nel tentativo di entrare nella squadra inglese della Coppa del Mondo

Harry Maguire si è definito ancora uno dei migliori difensori al mondo, in occasione di un’intervista pubblicata recentemente. L’atleta ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United, che durerà un anno in più rispetto all’accordo precedente. La notizia è stata resa nota dalla società, senza ulteriori dettagli sul trasferimento o altre trattative in corso. Maguire punta ora a essere selezionato per la squadra che parteciperà alla Coppa del Mondo 2026.

2026-04-09 18:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Harry Maguire si è dichiarato tra i migliori difensori del pianeta dopo aver firmato un nuovo prolungamento di contratto di un anno con il Manchester United. Il 33enne ha messo nero su bianco un accordo che lo manterrà all’Old Trafford fino a giugno 2027, con l’opzione per altri 12 mesi. E parlando dal ritiro dello United a Dublino, Maguire ha lasciato pochi dubbi su come vede se stesso dirigersi verso quella che potrebbe essere un’estate decisiva per l’Inghilterra ai Mondiali. “Certo, non vedo l’ora di andare”, ha detto Maguire alla BBC Sport, parlando delle sue speranze di entrare nella squadra inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Maguire afferma di essere ancora “uno dei migliori difensori al mondo” nel tentativo di entrare nella squadra inglese della Coppa del Mondo Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani: con Conte è tornato ad essere uno dei migliori al MondoIl Napoli si prepara a blindare uno dei pilastri della propria difesa: Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto, un accordo... È nata Zeya, uno dei leopardi più rari al mondo: la speranza passa anche da uno zoo ingleseIn uno zoo inglese è nata Zeya, rarissima cucciola di leopardo dell'Amur, uno dei felidi più minacciati del pianeta.