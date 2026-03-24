2026-03-23 21:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’ex attaccante del Manchester United e dell’Inghilterra Wayne Rooney ha detto che l’apparizione di Phil Foden nella finale della EFL Cup di domenica è sembrata una sostituzione “di beneficenza”. Il Manchester City ha alzato il trofeo allo stadio di Wembley dopo una vittoria per 2-0 sui rivali per il titolo dell’Arsenal, grazie a una doppietta nel secondo tempo del 21enne Nico O’Reilly. Con gli uomini di Pep Guardiola che controllavano la contesa, Foden è stato introdotto dalla panchina al 90?, al posto di Rayan Cherki. Il nazionale inglese ha avuto difficoltà a trovare un tempo di gioco regolare durante la seconda metà della stagione, giocando da titolare solo in quattro delle ultime 13 partite del City in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’apparizione alla finale della Coppa Phil Foden è stata una sostituzione “di beneficenza”.

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