Incontro del Comitato Pozzuoli Sicura con la cittadinanza

Domani, 15 marzo 2026, alle ore 10, il Comitato Pozzuoli Sicura incontrerà i cittadini presso una sede locale. L’obiettivo è discutere questioni legate alla sicurezza pubblica e ascoltare le segnalazioni dei residenti. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e condividere le proprie esperienze o preoccupazioni sul territorio.

Domani, 15 marzo 2026, alle ore 10, il Comitato”Pozzuoli Sicura” incontrerà i cittadini nella villetta del Carmine (vicinanza Villa Avellino e Bar Primavera), allo scopo di concordare iniziative riferiti alla carenza di informazione sul fenomeno bradisismico, ai ritardi per l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione e dei lavori per i fabbricati sgomberati, per la vialibilità, trasporti, per l’ipotesi di trasferimento degli ambulatori del distretto sanitario, ai danni ambientali provocati dai lavori all’Italsider, ecc. Parteciperà il Prof. Giuseppe Luongo. I cittadini flegrei, in particolare quelli di Pozzuoli, dovrebbero avere... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Forlì celebra la Fondazione dei Vigili del Fuoco: mezzi in mostra e incontro con la cittadinanzaL’appuntamento è in programma venerdì 27 febbraio dalle 10 alle 12 in piazzetta della Misura, dove sarà allestita un’esposizione di automezzi e... Incontro referendario con la cittadinanzaC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9)... Aggiornamenti e notizie su Incontro del Comitato Pozzuoli Sicura... Discussioni sull' argomento A Rescaldina un incontro pubblico sulla riforma della giustizia e le ragioni del sì al referendum; Incontro a Samarate con l’avvocato Prestinoni sul referendum: ecco perché votare no; All'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) la consegna del Regalo sospeso UNICEF - CLEMENTONI; USB UNIONE SINDACALE DI BASE DIRITTO DI SCIOPERO: ITALIA CONDANNATA DAL COMITATO EUROPEO DIRITTI SOCIALI SU RICORSO USB. Pozzuoli, degrado Monterusciello: «Dateci case dignitose»Un tavolo aperto in prefettura sul caso Monterusciello: il dramma dei cinquemila residenti dei 20 Lotti della periferia di Pozzuoli, arriva negli uffici di Piazza Plebiscito, dove sono ... ilmattino.it Referendum sulla giustizia, ai Domenicani incontro pubblico del Comitato per il No #ruvo - facebook.com facebook Referendum giustizia: incontro pubblico del comitato "Sì riforma" di Atessa x.com