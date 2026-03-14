Incontro del Comitato Pozzuoli Sicura con la cittadinanza

Da ilblogdigio.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 15 marzo 2026, alle ore 10, il Comitato Pozzuoli Sicura incontrerà i cittadini presso una sede locale. L’obiettivo è discutere questioni legate alla sicurezza pubblica e ascoltare le segnalazioni dei residenti. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e condividere le proprie esperienze o preoccupazioni sul territorio.

Domani, 15 marzo 2026, alle ore 10, il Comitato”Pozzuoli Sicura” incontrerà i cittadini nella villetta del Carmine (vicinanza Villa Avellino e Bar Primavera), allo scopo di concordare iniziative riferiti alla carenza di informazione sul fenomeno bradisismico, ai ritardi per l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione e dei lavori per i fabbricati sgomberati, per la vialibilità, trasporti, per l’ipotesi di trasferimento degli ambulatori del distretto sanitario, ai danni ambientali provocati dai lavori all’Italsider, ecc. Parteciperà il Prof. Giuseppe Luongo. I cittadini flegrei, in particolare quelli di Pozzuoli, dovrebbero avere... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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