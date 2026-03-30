Bradisismo | su 532 fabbricati sgomberati non ammissibili 284 domande

Su 532 edifici sgomberati, sono state presentate 284 richieste considerate non ammissibili. Il Comune di Pozzuoli ha recentemente pubblicato la graduatoria definitiva delle domande relative al bradisismo, con l’obiettivo di gestire le pratiche e definire le procedure di intervento. La decisione riguarda le richieste di risarcimento e di supporto per le strutture coinvolte dal fenomeno geologico.

Comune di Pozzuoli ha adottato la graduatoria definitiva delle istanze per l’ammissione ai contributi edilizi (di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni) decisi in seguito agli eventi sismici nell’area flegrea Delle 536 domande prese in esame, 252 sono risultate ammissibili e 284 non ammissibili per carenza dei requisiti richiesti. Entro 30 giorni sarà possibile, per i cittadini interessati, formulare osservazioni sulla graduatoria stilata dal Comune. Nel contempo coloro la cui istanza ha ricevuto parere positivo, potranno avviare le attività di riparazione e riqualificazione sismica. Il dato è emerso nella riunione di oggi pomeriggio convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, e i rappresentanti del Comitato Emergenza Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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