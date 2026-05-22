Borseggiatrice in udienza si scusa Ero in gravidanza I Non distratti insorgono

Durante un’udienza, una donna coinvolta in un episodio di borseggio si è scusata, spiegando di essere in gravidanza. La donna aveva precedentemente sistemato il carretto della spesa in una tabaccheria di Strada Nuova a Venezia, prima di dedicarsi all’allestimento della postazione elettorale in vista delle elezioni amministrative di domenica e lunedì. La scena ha suscitato reazioni tra i presenti, alcuni dei quali si sono indignati per il comportamento tenuto.

Ha appoggiato il carretto della spesa in una tabaccheria in Strada Nuova a Venezia, prima di mettersi ad allestire la sua postazione elettorale in vista delle amministrative di domenica e lunedì per la scelta del nuovo sindaco lagunare. Appena la consigliera di municipalità, Monica Poli, è stata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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