Adunata Alpini pagliacciata dopo la bufera Lucattini si scusa | Non volevo offendere ero preoccupata

Dopo le polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni, Lorena Lucattini, ex candidata di un partito locale, ha inviato una lettera all'Associazione Nazionale Alpini. In precedenza, aveva definito l’Adunata nazionale degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, come una “pagliacciata” in un post pubblicato sui social. La donna ha spiegato di non aver voluto offendere e di essere stata preoccupata al momento della stesura del messaggio.

Dopo la bufera, sono arrivate le scuse: così Lorena Lucattini, ex candidata di Avs per il consiglio comunale di Genova che in un post aveva definito “pagliacciata” l'Adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio, ha scritto una lettera all'Associazione Nazionale Alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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