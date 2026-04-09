Una giovane donna, nota con il soprannome “Shakira”, è stata rimessa in libertà. Era stata arrestata con l’accusa di aver commesso diversi furti con destrezza tra Venezia e altre città italiane. Dopo aver passato alcuni giorni in carcere, le è stato concesso il regime degli arresti domiciliari a Roma, in quanto si trova in gravidanza. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

È tornata in libertà, anche se non completamente, la 22enne conosciuta come “Shakira”, considerata una delle borseggiatrici più attive tra Venezia e altre città italiane, scarcerata e trasferita agli arresti domiciliari a Roma. La decisione, a solo due settimane dall’arresto, è stata presa dal tribunale in seguito alla richiesta della difesa, tenendo conto della gravidanza e della presenza di un figlio piccolo. Una misura che arriva a pochi giorni dall’inizio del processo che la vede coinvolta insieme ad altri membri del cosiddetto “clan dei borseggiatori ”. Il processo. La giovane di origine bosniaca è coinvolta in un’indagine più ampia che riguarda un gruppo di oltre venti persone accusate di aver messo a segno numerosi colpi nella città lagunare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scarcerata la borseggiatrice “Shakira”: concessi i domiciliari perché in gravidanza

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