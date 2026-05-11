In Italia 72 studenti universitari di Gaza | verranno accolti anche all' Università di Parma

Sono 72 gli studenti universitari palestinesi di Gaza che hanno attraversato oggi il valico israeliano di Kerem Shalom nell'ambito dell'operazione dei "corridoi universitari", voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, per consentire l'uscita dalla Striscia e l'arrivo in Italia per seguire.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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