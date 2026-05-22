Boris Becker | Il trionfo di Sinner a Parigi è scritto nelle stelle Ha la mente dei più grandi
Boris Becker, ex tennista e ex allenatore di Novak Djokovic, ha commentato il successo di Jannik Sinner a Parigi. Secondo Becker, il risultato del giovane italiano è scritto nelle stelle e possiede la mentalità dei più grandi giocatori. La sua analisi si basa sulla prestazione di Sinner durante il torneo di Roland Garros, dove si è distinto per le sue capacità e determinazione. Becker ha inoltre sottolineato come il talento e la forza mentale di Sinner possano portarlo lontano nel circuito professionistico.
L'ex tennista, già allenatore di Novak Djokovic, incorona Jannik verso il Roland Garros: "Vedo un altro finale perfetto, con Panatta a premiarlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Vinse i due tornei più importanti della carriera nel 1989. Nell'aprile di quell'anno vinse i Montecarlo, battendo Boris Becker in finale 7–5, 2–6, 7–6, 7–5. A maggio vinse gli Internazionali d'Italia battendo Andre Agassi in finale 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1, salvando facebook
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