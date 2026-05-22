Boris Becker | Il trionfo di Sinner a Parigi è scritto nelle stelle Ha la mente dei più grandi

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Boris Becker, ex tennista e ex allenatore di Novak Djokovic, ha commentato il successo di Jannik Sinner a Parigi. Secondo Becker, il risultato del giovane italiano è scritto nelle stelle e possiede la mentalità dei più grandi giocatori. La sua analisi si basa sulla prestazione di Sinner durante il torneo di Roland Garros, dove si è distinto per le sue capacità e determinazione. Becker ha inoltre sottolineato come il talento e la forza mentale di Sinner possano portarlo lontano nel circuito professionistico.

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L'ex tennista, già allenatore di Novak Djokovic, incorona Jannik verso il Roland Garros: "Vedo un altro finale perfetto, con Panatta a premiarlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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