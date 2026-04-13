Trofeo Aprilia RS 457 aperte le iscrizioni | via da Vallelunga calendario e costi

Sono state aperte le iscrizioni per il Trofeo Aprilia RS 457, che prenderà il via il 17 maggio 2026 a Vallelunga. Il campionato si rivolge a motociclisti interessati a competere con la piccola sportiva di Noale. Sono stati già comunicati il calendario delle gare e i costi di partecipazione, mentre le iscrizioni rimangono aperte per chi desidera prendere parte alla competizione.

Aprilia si appresta a vivere un'altra stagione da protagonista. Non solo in MotoGP, dove in questa prima parte del campionato sta facendo faville ma, rivolgendo lo sguardo su scala nazionale, anche all'interno del proprio monomarca, il Trofeo Aprilia RS 457. Nei primi giorni di aprile, infatti, la casa di Noale ha aperto le iscrizioni all'edizione 2026 della celebre competizione rivolta principalmente alle nuove leve. Nato per supportare la crescita dei giovani talenti del motociclismo, l'edizione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457 prenderà ufficialmente il via dall'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga nella giornata di domenica 17 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trofeo Aprilia RS 457, aperte le iscrizioni: via da Vallelunga, calendario e costi Aprilia domina il mercato delle sportive: RS 660 e RS 457 sono le più vendute in ItaliaAprilia consolida la propria leadership nel mercato delle sportive carenate con un risultato che nel 2025 assume un valore ancora più netto: RS 660 è... Aprilia RS 457 GP Replica: la sportiva A2 si ispira alla MotoGP(Adnkronos) – La Aprilia RS 457 GP Replica segna un passo deciso verso il mondo delle competizioni per una delle sportive più apprezzate tra i... TROFEO APRILIA RS 457