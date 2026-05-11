Bordighera Alta | il piano di Baldassarre per un borgo più vivibile

A Bordighera Alta si preparano modifiche alla gestione dei parcheggi e alle limitazioni di accesso in zona a traffico limitato. Il nuovo piano, proposto dall'amministrazione comunale, include interventi specifici sulla Spianata del Capo e sulle regole di ingresso in ZTL. Le misure sono state presentate per migliorare la vivibilità del borgo e regolamentare il flusso di veicoli nella zona storica.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei parcheggi alla Spianata del Capo?. Cosa prevede il nuovo piano per limitare gli accessi in ZTL?. Perché l'ex ufficio tecnico non verrà messo all'asta?. Come si eviterà che i B&B svuotino il borgo dai residenti?.? In Breve Incontro con i residenti avvenuto l'8 maggio per raccogliere criticità sul borgo.. Revisione strisce blu alla Spianata del Capo per tutelare i residenti.. Installazione videocamere agli ingressi per regolare i flussi nella ZTL.. Opposizione alla vendita all'asta degli ultimi piani dell'ex ufficio tecnico.. Marzia Baldassarre, candidata sindaco con la lista civica Bordighera Domani, ha presentato un piano organico per il recupero di Bordighera Alta dopo l’incontro avvenuto l’8 maggio con i residenti del borgo storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera Alta: il piano di Baldassarre per un borgo più vivibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bordighera: il piano di Baldassarre per nuovi servizi alle famiglie? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai servizi per le famiglie di Bordighera? Chi gestirà concretamente il nuovo Sportello Famiglia proposto dal... Bordighera, Baldassarre sfida il passato: serve un nuovo cambio di rottaCirca quattrocento persone si sono riunite nel pomeriggio di oggi presso il ristorante Amarea per ascoltare la presentazione della lista civica... Argomenti più discussi: Bordighera Alta, il progetto di Bordighera Domani: Non una semplice cartolina turistica, ma un borgo vivo da proteggere; Bordighera Alta, l’ex Ufficio Tecnico diventerà Centro Civico-Turistico: proposta concreta di Obiettivo Bordighera; Obiettivo Bordighera propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: Predisposto un piano per una città più sicura e inclusiva.