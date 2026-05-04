A Bordighera è stato presentato un nuovo piano per potenziare i servizi rivolti alle famiglie. Il progetto prevede l’apertura di uno Sportello Famiglia, che sarà gestito da un ente specifico incaricato di coordinare le attività e offrire supporto ai cittadini. La modifica riguarda principalmente l’accesso ai servizi, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l’assistenza alle famiglie della zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso ai servizi per le famiglie di Bordighera?. Chi gestirà concretamente il nuovo Sportello Famiglia proposto dal programma?. Come verranno integrati i servizi scolastici con il supporto alle fragilità?. Quali impatti avrà la nuova rete tra Comune e terzo settore?.? In Breve Sandra Silvestri propone semplificazione burocratica tramite unico punto di riferimento per i servizi.. Giuseppe Trucchi punta su prevenzione e incontri gratuiti per educazione affettiva e relazionale.. Il piano prevede supporto pratico e commissioni quotidiane tramite rete del terzo settore.. Consultazioni elettorali per la lista Bordighera Domani fissate per il 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera: il piano di Baldassarre per nuovi servizi alle famiglie

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