Bombola d’ossigeno dimenticata nell’auto di una persona deceduta | intervento dei vigili del fuoco in via Anzani

Da quicomo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Como, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anzani, all’angolo con via Magenta, per recuperare una bombola d’ossigeno trovata all’interno di un’auto parcheggiata. L’auto apparteneva a una persona deceduta alcuni giorni prima. La bombola è stata rimossa per motivi di sicurezza e portata via dai soccorritori. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’intervento.

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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, 22 maggio 2026, in via Anzani (angolo via Magenta) a Como, dove è stata recuperata una bombola d’ossigeno lasciata all’interno di un’auto parcheggiata appartenente a una persona deceduta alcuni giorni fa. L’operazione è avvenuta intorno alle 9.30. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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