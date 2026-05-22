Bombola d’ossigeno dimenticata nell’auto di una persona deceduta | intervento dei vigili del fuoco in via Anzani

Questa mattina a Como, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anzani, all’angolo con via Magenta, per recuperare una bombola d’ossigeno trovata all’interno di un’auto parcheggiata. L’auto apparteneva a una persona deceduta alcuni giorni prima. La bombola è stata rimossa per motivi di sicurezza e portata via dai soccorritori. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’intervento.

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