Intervento dei vigili del fuoco in strada del Friuli | una persona precipita dalla scarpata

Oggi, nel giorno di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada del Friuli alle ore 19. L'intervento è stato necessario dopo che una persona è precipitata dalla scarpata. I soccorritori hanno raggiunto il luogo per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area, intervenendo tempestivamente per gestire la situazione. La presenza dei pompieri è durata diverse ore, senza ulteriori dettagli sulla persona coinvolta.

Sul posto anche il 118. Ancora non chiara la dinamica degli eventi. Strada chiusa Complesso intervento dei vigili del fuoco in strada del Friuli, iniziato alle 19 di oggi, giorno di Pasqua. Stando alle prime informazioni trapelate una persona sarebbe precipitata giù per la scarpata e sarebbe ferito ma al momento cosciente. Sul posto è stato trovato anche il suo scooter, ma la dinamica dei fatti non è ancora chiara. La via è stata chiusa e sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso tra cui l'autoscala dei vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Intorno alle 20 è arrivato l'elisoccorso per il recupero del ferito. Una Pasqua di gran lavoro e tensione per i vigili del fuoco, che nella mattinata sono intervenuti anche in via Baiamonti per un'esplosione in un appartamento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Camion perde rimorchio in strada, l’intervento dei vigili del fuocoArezzo, 20 gennaio 2026 – Questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenute in via di Pescaiola in loc.

Montalto Pavese, precipita con l’auto nel torrente in fondo alla scarpata: salvato dai vigili del fuocoMontalto Pavese (Pavia), 13 febbraio 2024 – E’ uscito di strada finendo nel letto di un torrente, scivolando in una scarpata di circa otto metri.

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Auto in fiamme tra Brignano e Castel Rozzone, l’intervento dei vigili del fuoco - FotoFortunatamente non si registrano feriti, ma il veicolo è andato completamente distrutto. È successo intorno alle 13 della domenica di Pasqua. ecodibergamo.it

Prende fuoco un’auto nel parcheggio del Decathlon di Seriate, l’intervento dei vigili del fuoco-FotoSono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avvolgevano un’auto nel parcheggio del Decathon di Seriate verso le 10 di sabato 4 aprile. Una densa coltre di fumo nero si è ... ecodibergamo.it

Tentativo di prenotazione anticipata al Parco Caccia, ma l’intervento degli operai comunali riporta il bene pubblico alla collettività. E sui social scoppia la polemica e l’ironia: «Però hanno chiesto con gentilezza di non toccare nulla» facebook

A Neviano degli Arduini dalle ore 16 intervento elicottero Drago e squadre a terra #vigilidelfuoco per #incendioboschivo in zona impervia. In corso opere di estinzione #Parma #4aprile x.com