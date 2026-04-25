Transizione digitale Stanziato quasi un milione per servizi più moderni

Il Comune di Follonica ha ricevuto più di 900mila euro di finanziamenti dal PNRR destinati alla modernizzazione dei servizi comunali. Di questa somma, oltre 700mila euro sono stati già versati, puntando a favorire la transizione digitale degli uffici e delle prestazioni offerte ai cittadini. Questi fondi sono stati specificamente destinati a migliorare le strutture e le tecnologie utilizzate dall'amministrazione comunale.

FOLLONICA Oltre 900mila euro di finanziamenti Pnrr destinati esclusivamente alla transizione digitale dei servizi comunali di Follonica, con più di 700mila euro già erogati. Un risultato raggiunto grazie agli uffici del Comune di Follonica che hanno seguito le linee di finanziamento del pacchetto "PA Digitale" e avviato un percorso ambizioso di modernizzazione tecnologica che tocca i pilastri fondamentali della pubblica amministrazione. Due sono i progetti alla base di questo processo di digitalizzazione: il primo (per un importo superiore ai 250mila euro) riguarda la migrazione al cloud, cioè il trasferimento dei dati e degli applicativi comunali verso infrastrutture certificate, le quali garantiscono una maggiore sicurezza informatica e una protezione più solida dei dati sensibili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Transizione digitale. Stanziato quasi un milione per servizi più moderni Notizie correlate Sociale. Maselli: pacchetti vacanza persone con disabilita’, stanziato un milione in piu’La Giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato una delibera che integra la Delibera di Giunta Regionale del 19 dicembre 2024 n. Ecco la transizione digitale. Cinquanta nuovi computer: "Per i servizi al cittadino"MONTOPOLI Oltre 400mila euro di fondi Pnrr e il Comune di Montopoli "accelera sulla transizione digitale per trasformare radicalmente il rapporto tra... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Transizione digitale. Stanziato quasi un milione per servizi più moderni. Transizione digitale. Stanziato quasi un milione per servizi più moderniL’assessore comunale Marrini: Si tratta di un grande lavoro di progettazione. Una svolta importante e un impegno per non lasciare indietro nessuno. lanazione.it Polo Calabria, è stallo sul voucher per la transizione digitaleA quasi un anno dall'apertura della piattaforma per il voucher per la Transizione digitale il silenzio della Regione Calabria sulla pubblicazione delle graduatorie sta generando profonda ... ansa.it