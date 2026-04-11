Como-Inter Chivu senza Lautaro | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il 11 aprile 2026 si gioca a Como una partita tra l’Inter di Christian Chivu e il Napoli, con i nerazzurri che cercano di ridurre lo svantaggio in classifica. La squadra di casa potrebbe scendere in campo senza Lautaro Martinez, mentre i partenopei arrivano con i loro titolari. La sfida sarà visibile in diretta televisiva e rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Milano, 11 aprile 2026 – Un incrocio pericoloso per l’Inter di Christian Chivu a caccia dello Scudetto per sfilarlo dal petto del Napoli, oggi primo inseguitore dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Milan di Allegri. I nerazzurri approcciano la giornata numero 32 del massimo campionato con sette punti di vantaggio, ma saranno di scena al Sinigaglia di Como, contro la squadra quarta in classifica e in piena bagarre con Juve e Roma per il quarto posto. I partenopei di Conte, invece, faranno visita a un Parma tutto sommato tranquillo in tredicesima posizione con otto punti di margine sulla zona retrocessione. Potrebbe essere un turno...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como-Inter, Chivu senza Lautaro: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Leggi anche: Inter-Roma: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Serie A. Tornano Lautaro e Soulé