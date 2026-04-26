Toro-Inter Chivu con Pio Esposito | probabili formazioni e orari tv

Il match tra Torino e Inter si avvicina, con la partita che potrebbe decidere definitivamente le sorti dello scudetto. La squadra di Chivu punta a consolidare il vantaggio e a mantenere vivo l’obiettivo doppio, dopo la rimonta di martedì in Coppa Italia contro il Como. Sono state rese note le probabili formazioni e gli orari di trasmissione televisiva, mentre i tifosi attendono con ansia l’incontro che si svolgerà in questa giornata di fine aprile.

Bologna, 25 aprile 2026 – Toro-Inter per chiudere definitivamente i discorsi Scudetto. La squadra di Chivu può riportarsi a più dodici sulle seconde e concentrarsi sul doblete, in seguito alla pazza rimonta di martedì contro il Como in Coppa Italia. All’Olimpico sarà sfida alla Lazio di Sarri, ma prima ci sono gli ultimi sforzi da fare in campionato e il primo è a Torino contro i granata di D’Aversa, che non ha più particolari patemi di classifica. Le recenti vittorie casalinghe hanno risollevato il Toro che ha un margine rassicurante sulla zona retrocessione, mentre dall’altra parte l’Inter può di nuovo mettere dodici punti di vantaggio sul Napoli e, di fatto, chiudere i discorsi sul tricolore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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