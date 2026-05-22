Un gruppo di bambini ha percorso a piedi oltre 13.200 chilometri, muovendosi senza l’uso di auto, in una sfida organizzata tra diverse scuole. La gara ha coinvolto vari istituti scolastici, che si sono sfidati per raggiungere la meta simbolica dell’Australia, attraversando territori e percorsi a piedi. La competizione ha visto anche la partecipazione di insegnanti e genitori, che hanno sostenuto i bambini nel mantenere alta la motivazione e il ritmo durante i mesi di attività.

? Punti chiave Quale scuola ha vinto la sfida percorrendo più chilometri?. Come hanno fatto i bambini a percorrere tanta strada senza auto?. Chi sono i genitori che garantiscono la sicurezza dei piccoli?. Perché questo progetto aiuta a ridurre l'inquinamento vicino alle scuole?.? In Breve Progetto nato nel 2019 con supporto di Centro Antartide per ridurre emissioni e traffico.. Assessori Daniele Ara e Michele Campaniello hanno consegnato bussole e attestati ai partecipanti.. Scuola Fortuzzi prima in classifica con 2.574 km, seguita da Fiorini con 1.930 km.. Iniziativa coinvolge 14 scuole primarie integrando i principi della Città 30 bolognese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, i piccoli passi verso l’Australia: 13.200 km percorsi a piedi

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