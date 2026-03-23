Se c’è una conferma che arriva dall’Artemio Franchi di Firenze è che una delle priorità di calciomercato dell’ Inter deve essere il capitolo portiere: tra i tanti nomi in pole position sembra esserci Guglielmo Vicario. Yann Sommer, ahinoi, è rimasto alla parata su Lamine Yamal: se in molti hanno dimenticato le quindici reti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, a piccoli passi verso Guglielmo Vicario

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Igor Tudor boccia Guglielmo VicarioIntrecci di Champions League e calciomercato: l’ Inter, come ben sappiamo è fuori dai giochi continentali, ma nella serata di ieri ha osservato la...

Calciomercato, capitolo portiere: per l’Inter la prima scelta è Guglielmo VicarioNon un nome nuovo di calciomercato, ma quello che in casa Inter riesce a convincere un po’ tutti: Guglielmo Vicario rimane la prima scelta per il...

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter

Discussioni sull' argomento Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; VIDEO. Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario; Inter, cosa filtra su Palestra: Chivu ha dato un indizio; Calciomercato Inter, nel mirino Andrey Santos.

#Inter, è la solita storia: mani Pongracic, ma la #Fiorentina gioca meglio e merita. Esposito pronto per i playoff, Thuram irriconoscibile. Perché Gattuso non vede Fagioli calciomercato.com/liste/inter-e-… #FiorentinaInter #SerieA x.com

“L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con facebook