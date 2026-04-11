Mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola il Comune aderisce al progetto ' Piccoli passi che fanno strada'

Il Comune di Cesenatico ha deciso di partecipare al progetto ‘Piccoli passi che fanno strada’, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile nei percorsi tra casa e scuola. Il progetto è promosso dalla rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna e coinvolge diversi enti e istituzioni della regione. L’obiettivo è favorire modalità di spostamento più ecologiche e ridurre l’uso di mezzi privati per gli spostamenti quotidiani degli studenti.

Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto ‘Piccoli passi che fanno strada’ sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola promosso dalla rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna. Le finalità del progetto sono quelle di promuovere i comportamenti di mobilità attiva e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it 'Wild Expedition Liguria 2026', il Comune aderisce al progettoIl progetto mira alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale dalle coste alle aree interne Il progetto, ideato da... Foggia: “Percorsi ciclabili e mobilità sostenibile”, oggi incontro In collaborazione con CicloamiciDi seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: “Percorsi ciclabili e mobilità sostenibile”. Temi più discussi: Promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola; Mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola, il Comune aderisce al progetto 'Piccoli passi che fanno strada'; Cambiamo Rotta, le soluzioni di mobilità attiva raccolte in un volume; Ecco cosa pensano gli udinesi della mobilità cittadina. Polmoni giganti e mini-semafori: a Desio la sostenibilità si impara a scuolaI volontari di AbcDesio Fiab nei prossimi giorni incontreranno i bambini delle scuole per spiegare i temi della mobilità sostenibile e dell’inquinamento dell’aria e invitarli ad usare la bicicletta. mbnews.it Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): i temi affrontati nell’incontro partecipativo ad AstiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti sull'incontro partecipativo (World Cafè) sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ... atnews.it Taranto, Vietri: “Mobilità sostenibile solo a parole, strade insicure” - facebook.com facebook