Bolkestein i balneari si riuniscono al Tebaldini

Venerdì 27 marzo alle 14, i balneari di San Benedetto del Tronto si sono riuniti al Tebaldini per discutere della direttiva Bolkestein e delle concessioni balneari. L'incontro ha coinvolto operatori del settore che hanno affrontato questioni legate alle normative europee e alle licenze in scadenza. La riunione si è concentrata sulle modalità di adeguamento alle nuove disposizioni.

Si torna a parlare di direttiva Bolkestein e di concessioni balneari a San Benedetto del Tronto. Venerdì 27 marzo, alle 14.30, i balneari sambenedettesi si ritroveranno all’Auditorium comunale G. Tebaldini per un incontro promosso da Itb Italia sulle ultime notizie e sulle più recenti sentenze legate alla normativa europea che impone di mettere a gara le concessioni demaniali marittime. L’appuntamento servirà a fare il punto su una vicenda che da anni tiene in allerta il comparto. Al centro del confronto ci saranno gli sviluppi giuridici, le pronunce dei tribunali amministrativi italiani e le iniziative messe in campo per contrastare l’applicazione delle aste alle attività che operano lungo la costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolkestein, i balneari si riuniscono al Tebaldini Articoli correlati Bolkestein, i balneari non si arrendonoLa proposta del diritto di superficie come possibile soluzione alla vicenda Bolkestein. Direttiva Bolkestein. Balneari sulle barricate: "Pronti a protestare al festival di Sanremo"Il logo è del tutto significativo, c’è il sole, gli ombrelloni, il mare e un’espressione inequivocabilmente arrabbiata. Approfondimenti e contenuti su Bolkestein i balneari si riuniscono al... Temi più discussi: Protesta balneari a Montecitorio: Il governo rompa il silenzio sulle gare; Bolkestein, i balneari si riuniscono al Tebaldini; BOLKESTEIN. IL COMUNE DI SORRENTO SI PREPARA ALLE GARE PER LE CONCESSIONI BALNEARI; Bolkestein, i balneari protestano a Roma. L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: Ma i bandi tutelino le impreseComuni, via al conto alla rovescia: evidenze pubbliche per le spiagge entro settembre del 2027. Mandolini (Confartigianato) e Montagnoli (Sib): Preoccupati dalla concorrenza di grandi gruppi . msn.com Concessioni balneari, Imperia primo comune con quelle definitiveDal Prino a Borgo Marina fino al litorale di Oneglia. Movimentati 7 milioni di investimenti su aree pubbliche e private ... rainews.it Per le concessioni demaniali è partito il countdown: l’estate 2027 sarà l’ultima col vecchio regime. I balneari verso un cambiamento epocale, tra concorrenza UE e direttiva Bolkestein - facebook.com facebook Per le concessioni demaniali è partito il countdown: l’estate 2027 sarà l’ultima col vecchio regime. I balneari verso un cambiamento epocale, tra concorrenza UE e direttiva Bolkestein x.com