Hanno gridato più volte "Vergogna", srotolato striscioni come "No Bolkestein" e "No al furto delle spiagge", ricordando a chi governa il Paese che se le spiagge italiane sono rinomate nel mondo il merito è delle generazioni di gestori che ci hanno investito. L’ennesima protesta dei balneari è andata in scena ieri mattina a Roma davanti a Monte Citorio, sede della Camera dei deputati (nella foto), e ha visto la partecipazione di circa 300 balneari, tra cui una ventina di Marina di Pietrasanta soci del Consorzio mare Versilia. La manifestazione, spontanea, è stata fatta per tenere alta l’attenzione sulle aste delle concessioni, che per effetto della Bolkestein dovranno essere allestite dai Comuni entro fine settembre 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolkestein, i balneari protestano a Roma

Articoli correlati

Bolkestein, i balneari non si arrendonoLa proposta del diritto di superficie come possibile soluzione alla vicenda Bolkestein.

Direttiva Bolkestein. Balneari sulle barricate: "Pronti a protestare al festival di Sanremo"Il logo è del tutto significativo, c’è il sole, gli ombrelloni, il mare e un’espressione inequivocabilmente arrabbiata.

Aggiornamenti e notizie su Bolkestein i balneari protestano a Roma

Temi più discussi: Bolkestein, i balneari protestano a Roma; Protesta balneari a Montecitorio: Il governo rompa il silenzio sulle gare; Giorgia, dove ti sei nascosta?: il grido dei balneari a Montecitorio contro la mannaia della Bolkestein; Anche da Vasto e San Salvo a Montecitorio per protestare contro la Bolkestein.

Balneari in protesta a Roma, la piazza chiede al Governo di fermare i bandi sulle concessioniBalneari in protesta a Roma contro i bandi sulle concessioni: il movimento chiede un confronto con Meloni e denuncia i rischi per 30mila imprese familiari oggi. ilquotidianodellazio.it

BALNEARI IN PROTESTA A ROMA: DIFENDEREMO I NOSTRI DIRITTI COME SI DIFENDE LA PROPRIA TERRAI balneari sostengono di essere vittime di una grave ingiustizia che rischia di mettere in ginocchio oltre 30 mila micro-imprese familiari. lagone.it

Anche da Vasto e San Salvo a Montecitorio per protestare contro la Bolkestein LINK NELLE STORIES - facebook.com facebook

Balneari, inutile attendere promesse: occorre agire coi contenziosi La Bolkestein parla di concessioni di servizi e non di beni, né di autorizzazioni di Fabio Maria Vellucci x.com