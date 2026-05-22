Il ministro Tajani ha recentemente affermato che la soluzione al problema della denatalità in Italia consiste nell’incoraggiare gli italiani ad avere più figli. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni di critiche da parte di altri esponenti politici, tra cui un rappresentante di un partito di governo, che ha dichiarato che la questione è molto più complessa e richiede misure specifiche per donne e giovani. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie di politica familiare adottate nel paese.

ROMA – “La questione della denatalità in Italia è complessa e non ne usciamo certo dicendo, come ha fatto il ministro Tajani, che tutto si risolverà facendo fare più figli agli italiani. Se dal 2014 a oggi abbiamo perso 2 milioni di persone non è perché sono scappati tutti dall’Italia, ma perché per la prima volta c’è un saldo negativo tra nati e morti. Oggi ogni anno in Italia nascono circa 370mila bambini e muoiono 700mila persone. E’ un’emergenza demografica che non riguarda il resto del mondo, riguarda noi, riguarda l’Italia. Servono politiche serie per sostenere le donne e i giovani e serve più Europa, anche su questo fronte. E certamente serve più immigrazione regolare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Boccia: “Tajani sbaglia sulla denatalità, si affronta con politiche per donne e giovani”

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