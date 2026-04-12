Sofia Goggia si laurea in Scienze politiche con una tesi sulla storia delle Olimpiadi

Sofia Goggia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'università Luiss di Roma. La tesi, discussa di recente, riguarda la propaganda e il soft power nelle Olimpiadi, coprendo un arco temporale dalla Grecia antica fino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo risultato rappresenta un passaggio importante nella sua vita, che si aggiunge alla carriera sportiva di successo. La campionessa bergamasca ha completato il percorso accademico con impegno e determinazione.

Un nuovo importante traguardo per Sofia Goggia, questa volta lontano dalle piste da sci. La campionessa olimpica bergamasca si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall’antica Grecia a Milano Cortina 2026. La corona d’alloro la indosserà solamente al graduation day del prossimo giugno, ma la commissione si è riunita venerdì 10 aprile. Ad annunciarlo Sofia stessa a margine della cerimonia conclusiva del truck per la prevenzione ‘Io prevengo’ a Milano. “Ho fatto un grosso lavoro diviso in tre parti – spiega Goggia -. Una prima parte storica spiegando la differenza tra le Olimpiadi antiche e quelle moderne, poi come si sono evolute nel tempo e di come la propaganda abbia influenzato determinate Olimpiadi come nel 1936 a Berlino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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