Blockchaincom annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A

Blockchain.com ha annunciato di aver presentato in forma riservata la bozza di dichiarazione di registrazione relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa datato 22 maggio 2026 e riguarda la società con sede a New York. La presentazione rientra nelle procedure previste per la quotazione in borsa e riguarda la richiesta di autorizzazione alle autorità competenti.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE NEW YORK, 22 maggio 2026 PRNewswire — Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la “SEC”) statunitense, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per la proposta di offerta non sono ancora stati determinati. L’offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Blockchain.com annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARICOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE NEW YORK, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ — Vernal Capital Acquisition Corp. Leggi anche: 'Remigrazione e riconquista', sabato a Torino la presentazione della proposta di legge Dopo l’annuncio dell’attacco americano del 28 febbraio, a mercati tradizionali chiusi, su #Hyperliquid, una piattaforma di derivati su blockchain, il contratto sul petrolio registra forti volumi e anticipa il movimento di prezzo che i listini confermeranno alla riapertu x.com I computer quantistici romperanno eventualmente la crittografia che protegge la maggior parte delle blockchain. Algorand ha già un piano. reddit Blockchain.com annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe ANEW YORK, 22 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Sec ... adnkronos.com