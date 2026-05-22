Blockchaincom annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A

Da corrieretoscano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Blockchain.com ha annunciato di aver presentato in forma riservata la bozza di dichiarazione di registrazione relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa datato 22 maggio 2026 e riguarda la società con sede a New York. La presentazione rientra nelle procedure previste per la quotazione in borsa e riguarda la richiesta di autorizzazione alle autorità competenti.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE NEW YORK, 22 maggio 2026  PRNewswire — Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la “SEC”) statunitense, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per la proposta di offerta non sono ancora stati determinati. L’offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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