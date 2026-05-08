' Remigrazione e riconquista' sabato a Torino la presentazione della proposta di legge

Sabato 9 maggio alle 18.30, presso il Novotel di corso Giulio Cesare 33834, avverrà la presentazione del comitato e della relativa proposta di legge 'Remigrazione e riconquista'. “Immigrazione e degrado urbano saranno al centro del dibattito” dicono gli organizzatori, che il 30 gennaio hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La manifestazione nazionale del Comitato Remigrazione e il corteo antifascista contro l'estrema d...

Notizie correlate

“Remigrazione e Riconquista”, due le “contro-manifestazioni”: sabato ad alta tensioneL'evento si terrà nella giornata in cui 133 operai pratesi in sciopero furono rastrellati e deportati nei lager dai nazifascisti Tre manifestazioni...

Remigrazione, la raccolta firme del comitato per la proposta di leggeIl raduno dei militanti del Comitato Remigrazione e Riconquista, con le parole del referente del comitato per la provincia di Varese, Giorgio...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Questo incontro del comitato Remigrazione non piace quasi a nessuno; Remigrazione a Bologna: il raduno spostato dal centro a piazza della Pace (zona stadio); Bologna, tensione per la manifestazione neofascista; Bologna, il comitato Remigrazione sabato 9 maggio in piazza Galvani. Pd e centrosinistra: Vietare la manifestazione.

Scritte in piazza della Pace contro il presidio di Remigrazione e riconquistaIl clima è sempre più teso: Remigra i fasci, si legge sul pavimento e i muretti dello spazio indicato dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza al ... bologna.repubblica.it

Bologna, il comitato Remigrazione sabato 9 maggio in piazza Galvani. Pd e centrosinistra: «Vietare la manifestazione»Il presidio e la raccolta firme con Rete dei Patrioti e altre sigle vicine all'estrema destra. In Comune le polemiche. come successo in passato si valuta di spostare il presidio lontano dal centro ... corrieredibologna.corriere.it

Tra remigrazione e processione della Madonna di San Luca: si teme il caos x.com

Il sabato nero di Bologna tra remigrazione, antiremigrazione e religione Di Alessandro Villari Nel capoluogo emiliano-romagnolo, il 9 maggio, tra le proteste delle associazioni di sinistra, scenderà in piazza il comitato Remigrazione e riconquista. La questu - facebook.com facebook