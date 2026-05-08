' Remigrazione e riconquista' sabato a Torino la presentazione della proposta di legge

Da torinotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 9 maggio alle 18.30, presso il Novotel di corso Giulio Cesare 33834, avverrà la presentazione del comitato e della relativa proposta di legge 'Remigrazione e riconquista'. “Immigrazione e degrado urbano saranno al centro del dibattito” dicono gli organizzatori, che il 30 gennaio hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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