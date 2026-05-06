VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP ANNUNCIA IL PREZZO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARI

Vernal Capital Acquisition Corp. ha comunicato il prezzo dell'offerta pubblica iniziale di 100 milioni di dollari. L'annuncio è stato fatto il 6 maggio 2026, attraverso un comunicato ufficiale. La società ha reso noto il dettaglio dell'importo totale previsto per l'offerta, senza ulteriori specifiche sui termini o sulla quotazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle modalità di distribuzione o alle tempistiche successive.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE NEW YORK, 6 maggio 2026 PRNewswire — Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) (“Vernal”) ha annunciato il prezzo della propria offerta pubblica iniziale (“IPO”) di 10.000.000 di quote al prezzo di 10,00 dollari per quota. Si prevede che le quote saranno negoziate alla Borsa di New York (“NYSE”) con il simbolo “VECAU” a partire dal 6 maggio 2026. Ciascuna quota è composta da un’azione ordinaria e da un diritto a ricevere un quarto di azione ordinaria al completamento di un’aggregazione aziendale iniziale. Una volta avviata la negoziazione separata, si prevede che le azioni ordinarie e i diritti saranno quotati alla Borsa di New York (NYSE) rispettivamente con i codici “VECA” e “VECAR”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARI Notizie correlate Prezzo dell’oro in aumento con la guerra in Iran, verso il record dei 6.100 dollariLa notizia dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, costato la vita alla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha riportato i... Venezuela, Usa: "Arrivati 100 milioni di dollari in oro da Caracas"Gli Stati Uniti hanno rilasciato una licenza che autorizza i rapporti commerciali con Minerven, la società statale venezuelana che si occupa... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL'OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARI; Vernal Capital fissa IPO da 100 milioni di dollari a 10 dollari per unità. VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL'OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARINEW YORK, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ('Vernal') ha annunciato il prezzo della propria offerta pubblica iniziale ('IPO') di 10.000.000 di quote al prezz ... adnkronos.com VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNOUNCES PRICING OF $100 MILLION INITIAL PUBLIC OFFERINGVernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) (Vernal) announced the pricing of its initial public offering (the IPO) of 10,000,000 units at $10.00 ... finanznachrichten.de VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP. ANNUNCIA IL PREZZO DELL’OFFERTA PUBBLICA INIZIALE DA 100 MILIONI DI DOLLARI x.com Ciao a tutti, mi figlio ha nove anni e da due siamo in cura per la vernal, settimana scorsa dopo il controllo annuale hanno riscontrato pressione oculare alta è mai capitato a qualcuno di averla Faremo tutti i controlli a breve ma mi chiedevo se la pressione pot - facebook.com facebook