Cuba l' arrivo a L' Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeo

Oltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’european convoy sono sbarcate all’aeroporto di L’Avana. Il convoglio, composto da diversi veicoli, ha consegnato le merci alle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle destinazioni finali o sugli enti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle modalità di distribuzione o alle tempistiche previste.

Oltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’european convoy to Cuba sono arrivate all’aeroporto a L’Avana. I pacchi sono stati caricati su dei camion e verranno consegnati il giorno seguente negli ospedali della capitale. Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeo Articoli correlati La Spagna fornirà aiuti umanitari a CubaLa Spagna fornirà aiuti umanitari a Cuba in coordinamento con le Nazioni Unite, lo ha confermato il Ministero degli Esteri di José Manuel Albares... Cuba senza turisti e senza petrolio. Una Flotilla con aiuti umanitari pronta a partire: «Non vi lasceremo soli»Una flotta di navi umanitarie potrebbe partire nelle prossime settimane alla volta di Cuba, messa in ginocchio dall’embargo americano. Contenuti utili per approfondire Cuba l'arrivo a L'Avana degli aiuti... Temi più discussi: Cuba-Usa, e ora?; PARTECIPA ALL’ EUROPEAN CONVOY FOR CUBA; Cresce la solidarietà internazionalista con Cuba, ci si prepara all’arrivo del Convoy; Cuba non è sola. L' attenzione del Papa, la solidarietà internazionale, la forza morale dei suoi cittadini le consentono di trattare senza inginocchiarsi, compiere passi di apertura senza accettare il linguaggio della resa (Editoriale di Luciano Vasapollo per Medi. Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeo(LaPresse) Oltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall'european convoy to Cuba sono arrivate all'aeroporto a L'Avana. I pacchi ... stream24.ilsole24ore.com L'annuncio di Ilaria Salis: Mi unirò a una Flottilla internazionale per portare aiuti a CubaLa deputata di Avs ha affermato che partirà con l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano per portare aiuti umanitari nell'isola fiaccata dalla crisi provocata dall'embargo americano ... today.it Raccolti 30mila € per la popolazione di Cuba! Oggi è partita la missione umanitaria di solidarietà internazionale European Convoy for Cuba – Nuestra América Convoy che porterà a Cuba medicinali e materiale sanitario, raccolti nelle ultime settimane in tu - facebook.com facebook Ucciso Larijani. Un addio in polemica con Trump. Cuba in ginocchio | La puntata di oggi del podcast «Giorno per giorno» x.com