Accolti come eroi che emozione portare aiuti a Cuba | un volontario italiano racconta il viaggio del convoglio che ha sfidato l’embargo

Un volontario italiano ha descritto il viaggio di un convoglio diretto a Cuba, raccontando le prime ore di percorrenza lungo il Malecón all’alba. Durante il percorso, ha osservato centinaia di persone con bandiere e striscioni che cantavano e facevano cori. Il convoglio ha portato aiuti umanitari in un Paese soggetto a embargo, e l’evento è stato accompagnato da manifestazioni di entusiasmo e accoglienza da parte della popolazione locale.

«Alle prime luci del sole, stavamo costeggiavamo il Malecón, abbiamo visto centinaia di persone con bandiere e striscioni che erano lì a fare i cori e a cantare», racconta Umberto Cerutti. Umberto è uno dei volontari che ha seguito l’organizzazione del convoglio europeo diretto a Cuba e si è imbarcato sulle navi partite dal Messico. «Sembrava di essere degli eroi, quindi quasi esagerato, ma bellissimo» aggiunge. Il Nuestra América Convoy, a bordo del quale viaggiava, è arrivato in un momento di estrema difficoltà per Cuba, segnata dalla scarsità di combustibile e dalle sanzioni statunitensi. L’iniziativa, lanciata da Progressive International, ha unito associazioni e cittadini da tutto il mondo per portare aiuti concreti e sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla situazione cubana. 🔗 Leggi su Open.online Cuba, l'arrivo a L'Avana degli aiuti umanitari del convoglio europeoOltre cinque tonnellate di aiuti umanitari trasportate dall’european convoy to Cuba sono arrivate all’aeroporto a L’Avana. Mantova sfida l’embargo: farmaci e aiuti urgenti per CubaDa Mantova parte un'iniziativa di sostegno verso l'Avana per contrastare gli effetti dell'embargo attraverso l'invio di farmaci e aiuti. Argomenti più discussi: Le immagini della festa della Bosnia dopo l'eliminazione dell'Italia: Dzeko accolto come un eroe; Dopo 10 anni il Barracuda festeggia la vittoria del campionato: doppietta per il bomber e prima volta da sogno per il trequartista. I 4 parlamentari della Flotilla accolti da eroi a Fiumicino da Schlein e dal sindaco GualtieriAbbracci con i familiari e commozione a Fiumicino per i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Stanchi, visibilmente provati ma con ... blitzquotidiano.it Stefania Constantini alla Milano Fashion Week 2026 con Amos Mosaner: tutte le azzurre e gli azzurri visti in front rowReduci dai Giochi Invernali 2026 con il record di medaglie, gli atleti olimpici di Milano Cortina 2026 alla Milano Fashion Week nel front row di Emporio Armani ... vogue.it Se un magistrato querela 7 casi su 10 sono accolti. Sammarco: "C'è chi ha guadagnato 578mila euro" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/se-un-magistrato-querela-7-casi-su-10-sono-accolti-sammarco-ce-chi-ha-guadagnato-578mila-euro-506823/ - facebook.com facebook Se un magistrato querela 7 casi su 10 sono accolti. Sammarco: "C'è chi ha guadagnato 578mila euro" x.com