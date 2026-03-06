Iran la guerra in diretta | Israele annuncia una nuova fase del conflitto con Teheran Trump | Invasione di terra è perdita di tempo

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto. Trump su un'eventuale operazione di terra: "Perdita di tempo". Secondo Unicef, quasi 200 bambini sono stati uccisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati.

Guerra Iran-Israele, missili su Tel Aviv e minacce all’Europa. Trump: “L’invasione di terra è una perdita di tempo”Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

Video Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

invasione di iran la guerra inLo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su Teheran. Colpiti 2 hotel Bahrein. Trump: no invasione di terra. LIVE ... tg24.sky.it

invasione di iran la guerra inGuerra Usa Iran, missili su Tel Aviv. Colpito un hotel in Bahrein. Trump: «Inviare truppe di terra una perdita di tempo»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmattino.it

