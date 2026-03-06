Iran la guerra in diretta | Israele annuncia una nuova fase del conflitto con Teheran Trump | Invasione di terra è perdita di tempo

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e annunciato una "nuova fase" del conflitto. Trump su un'eventuale operazione di terra: "Perdita di tempo". Secondo Unicef, quasi 200 bambini sono stati uccisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati.

Guerra Iran-Israele, missili su Tel Aviv e minacce all’Europa. Trump: “L’invasione di terra è una perdita di tempo”Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Iran, le prime immagini dell'attacco Usa-Israele: missili colpiscono Teheran

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su Teheran. Colpiti 2 hotel Bahrein. Trump: no invasione di terra. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Usa Iran, missili su Tel Aviv. Colpito un hotel in Bahrein. Trump: «Inviare truppe di terra una perdita di tempo»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmattino.it

Trump: "Inaccettabile il figlio di Khamenei, talmente incompetente che neanche il padre lo voleva. Dirò la mia sul nuovo leader". Teheran provoca: "Invasione di terra Li aspettiamo, sarebbe un disastro per gli Usa". E spunta Zelensky: "Gli Usa ci hanno chiest - facebook.com facebook

già da molti anni come storici abbiamo provato, con fonti primarie, che la Nakba, includente l’esodo di ~750mila palestinesi, non fu il risvolto dell' "invasione di Israele da parte di 4 eserciti arabi": prima del 14 maggio 1948 circa metà delle espulsioni si era già x.com