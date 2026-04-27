Influenza con febbre alta in Campania ma la rete che controlla i contagi è bloccata parla Scotti Fimmg | Vaccinate

In Campania si registra un aumento dei casi di influenza con febbre alta, mentre le reti di sorveglianza epidemiologica risultano inattive. Il segretario della Federazione italiana medici di medicina generale ha dichiarato a Fanpage.it che si sta osservando una ripresa di virus influenzali con febbre, invitando alla vaccinazione. La situazione attuale riguarda i contagi di influenza, senza ulteriori dettagli su altri aspetti sanitari o dati ufficiali.

Silvestro Scotti, segretario della Fimmg, a Fanpage.it: "Stiamo assistendo ad una ripresa di virus influenzali con febbre. Vaccinarsi può bloccare il contagio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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