Blitz internazionale contro IPTV | colpite Sky DAZN e Netflix con 300 milioni di danni
Un’operazione internazionale ha portato a oltre 100 perquisizioni nei confronti di soggetti coinvolti nella pirateria di contenuti televisivi e streaming. L’indagine ha riguardato in modo particolare piattaforme come Sky, DAZN e Netflix, con danni stimati intorno ai 300 milioni di euro. Le autorità hanno sequestrato apparecchiature e documenti, e sono stati individuati vari punti di distribuzione illegale. L’azione mira a contrastare le attività di pirateria digitale e a tutelare i diritti delle aziende coinvolte.
Blitz internazionale contro la pirateria su Sky, DAZN e Netflix: oltre 100 perquisizioni e danni stimati in 300 milioni di euro. L’operazione, nata da un’attività di monitoraggio effettuata sui social media, ha consentito di portare alla luce, per la prima volta, l’esistenza di un’ innovativa tecnologia, che consiste nell’installazione, sui device dei clienti, di un’applicazione denominata CINEMAGOAL, avente la funzione di connettere i dispositivi a un server estero per decriptare i contenuti audiovisivi scelti. A tal fine, sul territorio nazionale erano state allocate macchine virtuali attive h24, con la funzione di captare, ogni tre minuti, e ritrasmettere istantaneamente i codici “originali” di abbonamenti leciti, ma intestati a soggetti fittizi, così da inviare un segnale “in chiaro” agli abbonati. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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