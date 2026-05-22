Blitz internazionale contro IPTV | colpite Sky DAZN e Netflix con 300 milioni di danni

Un’operazione internazionale ha portato a oltre 100 perquisizioni nei confronti di soggetti coinvolti nella pirateria di contenuti televisivi e streaming. L’indagine ha riguardato in modo particolare piattaforme come Sky, DAZN e Netflix, con danni stimati intorno ai 300 milioni di euro. Le autorità hanno sequestrato apparecchiature e documenti, e sono stati individuati vari punti di distribuzione illegale. L’azione mira a contrastare le attività di pirateria digitale e a tutelare i diritti delle aziende coinvolte.

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