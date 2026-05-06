Tuttosport – Sky contro Dazn e Tim | chiesti quasi 2 miliardi di danni!

Dopo la conferma da parte dell’Antitrust di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e della pay tv, durata circa un anno e sette mesi, arriva la richiesta di risarcimento da parte di Sky. La compagnia ha presentato un'istanza per circa 1,9 miliardi di euro nei confronti di due aziende, accusate di aver partecipato alla presunta manovra anticoncorrenziale. La vicenda riguarda le modalità di distribuzione e gestione dei diritti televisivi.

2026-05-06 18:13:00 Flash news da TS: Dopo che a gennaio l’Antitrust ha confermato un “grave intesa restrittiva della concorrenza” nel mercato telco e pay tv, durata un anno e sette mesi dell’infrazione, scatta l’ora dei risarcimenti e Sky chiede 1,9 miliardi di euro a Tim e Dazn. Secondo quanto si apprende ora sarà il Tribunale di Milano a doversi esprimere. Il lungo procedimento, che fa riferimento al memorandum sottoscritto nel 2021 in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi, si era chiuso con un primo pronunciamento nel 2023, a cui erano seguiti i ricorsi al Tar nel 2024 e poi al Consiglio di Stato nel 2025 fino ad arrivare a gennaio, dopo una nuova istruttoria dell’Agcm alla rideterminazione delle sanzioni, 3,6 milioni per Dazn e 760.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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