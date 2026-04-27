Modena fermato per un controllo vicino alla stazione | tenta la fuga con 8 dosi di crack arrestato

Un uomo di 32 anni è stato fermato dalla Polizia vicino alla stazione di Modena durante un normale controllo. Durante l’intervento, ha tentato di scappare, abbandonando otto dosi di crack sul luogo dell’arresto. L’uomo è stato poi tratto in arresto con l’accusa di resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con il suo trasferimento in cella di sicurezza.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Modena. Un cittadino italiano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel pomeriggio del 25 aprile in zona stazione ferroviaria, durante un controllo di routine. Il controllo e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto mentre la Squadra Volante era impegnata in un’attività di pattugliamento nell’area della stazione ferroviaria – Novi Sad. Gli agenti hanno deciso di fermare un’autovettura in transito lungo viale Monte Kosica, all’altezza di via Ganaceto, per effettuare un controllo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, fermato per un controllo vicino alla stazione: tenta la fuga con 8 dosi di crack, arrestato Notizie correlate Fermato per un controllo, gli trovano crack: spinge i carabinieri e tenta la fuga ma viene arrestatoNell'ambito di un'operazione messa a segno dai carabinieri un ragazzo di 24 anni è stato arrestato in viale Di Vittorio, allo Sperone. Porta Capuana, fermato con 13 dosi di crack: arrestato 29enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sorpreso a rubare all’Esselunga di via Canaletto a Modena, viene arrestato dai Carabinieri; Due cicloamatori investiti nel territorio di Castelnuovo, si cerca un'auto pirata; Espulsi due cittadini stranieri dalla Polizia di Stato di Carpi - Polizia di Stato; Violenza sessuale in Inghilterra, stupratore latitante arrestato nel Modenese. Modena, fermato per un controllo e trovato con alcune dosi di crack: arrestatoLa Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 32 anni, regolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ... sassuolo2000.it Fermati su un’auto rubata, scattano due denunceDomenica sera di controlli e interventi per i carabinieri della Compagnia di Sassuolo, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio. Intorno alle 20,45, ... ilrestodelcarlino.it L’università modenese abbatte i costi dell’istruzione: la “No Tax Area” sale a 30.000 euro L’Ateneo di Modena e Reggio Emilia scavalca la normativa nazionale per favorire l’inclusione: agevolazioni ampliate per oltre 1.500 euro di ISEE rispetto al passato... - facebook.com facebook Buongiorno da Modena con l'imponente Duomo di Carpi #essercisempre #27aprile x.com