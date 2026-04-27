Fermato in strada con 30 dosi di droga hashish spacciatore 22enne arrestato

Un giovane di 22 anni è stato fermato in strada dalla polizia mentre si trovava al volante di un'auto. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato sotto il sedile 30 bustine contenenti hashish e marijuana. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga sequestrata verrà sottoposta ad analisi in laboratorio per verificare la composizione.

La polizia ha arrestato un 22enne di origini straniere trovato in possesso 30 bustine di marijuana e hashish, nascoste sotto il sedile della sua auto. I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti dopo aver notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo, al sopraggiungere della volante. Il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Stezzano, al parco con la droga: 22enne arrestato con 350 grammi di hashishNel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Stezzano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 22enne di origine rumena, già noto alle... Pusher arrestato: sorpreso in strada con le dosi di hashish da vendereIl bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri a Fondi: due giovani segnalati come assuntori, altre dosi di crack rinvenute abbandonate in un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como, fermato per un controllo su strada, aveva con sé contanti e marijuana. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Polizia di Stato; Con un'asta di ferro danneggia un'auto parcheggiata in strada, arrestato; Alessandria, donna uccisa per strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente; Fermato con un etto di hashish: Ma l’ho trovato per strada. Fermato per strada con una katana in mano. Denunciato un 40enne: l'arma ha una lama da 73 centimetriARTOGNE. Stava camminando per strada con in mano una katana con una lama da 73 centimetri. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Artogne, centro della Val Camonica, ... ildolomiti.it Donna uccisa in strada: è stata accoltellata alla golaUna donna è stata recentemente uccisa mentre si trovava per strada. Ecco chi è stato fermato per il femminicidio. newsmondo.it Smantellato boschetto dello spaccio a Cantalice: fermato un marocchino con droga, coltello e utensili - facebook.com facebook L’attentato al Trump al Gala: fermato l’attentatore, si indaga sul movente. Le trattative tra Usa e Iran stentano a ripartire. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 con Aldo Cazzullo, Daniele Ruvinetti, Francesco Giubilei, Alessandro Barbera, Giorgio Cremaschi, x.com