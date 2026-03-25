Prezzi dei carburanti a Frosinone scattano i controlli della Finanza Scoperte 18 irregolarità tra i distributori

Nella provincia di Frosinone, le forze di polizia hanno avviato controlli sui distributori di carburante per verificare il rispetto delle norme. Durante le ispezioni sono state riscontrate 18 irregolarità riguardanti i prezzi e le pratiche commerciali. Le verifiche sono state condotte con l’obiettivo di garantire trasparenza nel settore e tutelare i consumatori da eventuali anomalie.

I militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa. Multe fino a 2.000 euro per i trasgressori. Giro di vite sui prezzi dei carburanti nella provincia di Frosinone. Al fine di tutelare il portafogli dei cittadini e garantire la massima trasparenza del mercato, i finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno avviato una capillare attività di monitoraggio sull'intera rete di distribuzione stradale del territorio ciociaro. L'ampia azione di vigilanza ha già prodotto i primi, significativi risultati. I controlli eseguiti in questi giorni dai militari hanno portato alla luce diverse anomalie nella gestione delle tariffe al pubblico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributori Articoli correlati Taglio accise sui carburanti e calo dei prezzi in ritardo, scattano i controlli della GdFIl taglio alle accise sui carburanti è ufficialmente operativo, in base a quanto approvato nel Cdm serale del 18 marzo, ma gli effetti reali sui... Prezzi di diesel e benzina alle stelle: controlli della finanza nei distributoriDiesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti. Una raccolta di contenuti su Prezzi dei carburanti a Frosinone... Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; Caro carburanti, a Roma non tutti applicano il taglio delle accise: la mappa dei distributori in città; Si comincia a vedere il primo calo dei prezzi dei carburanti. I prezzi dei carburanti continuano a salire nonostante il taglio delle accise. Che succede dopo l’8 aprile?Benzina e diesel continuano a salire mentre il governo deve decidere se prorogare il taglio delle accise che scadrà il prossimo 8 aprile ... ilfattoquotidiano.it Carburanti, prezzo medio gasolio a 2,02 euro, self benzina a 1,74Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi martedì 24 marzo, il prezzo medio dei carbu ... ansa.it DAL MERCATO ALLA PESCHERIA: PESCE IN RIALZO, CONTROLLI DELLA FINANZA Prezzi del pesce in aumento al mercato ittico di Chioggia, con rincari su moleche, mazzancolle e canocchie. I rialzi iniziano a farsi sentire anche nelle pescherie al dettagli - facebook.com facebook In Croazia pacchetto di misure per contenere i prezzi dei carburanti. Preier Plenkovic stanza 9 miliardi di euro #ANSAmotori #ANSA x.com